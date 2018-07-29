(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Казани у Ленинской дамбы утонул 9-летний мальчик, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера днем спасатели ЗПСО №2 прибыли по вызову к дому №4 по улице Сибгата Хакима. Двое восьмилетних ребят рассказали им, что купались на берегу Казанки на песчаном берегу. В какой-то момент их девятилетний друг резко ушел под воду и пропал, а дети помчались просить о помощи взрослых прохожих.

Через час водолазы обнаружили тело ребенка в десяти метрах от берега.

Важно отметить, что берег в районе Центра семьи «Казань» местом массового отдыха не является.