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Татар-информ

29 июля 2018, 10:21

Происшествия

В Казани у Ленинской дамбы утонул 9-летний мальчик

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Происшествия

В Казани у Ленинской дамбы утонул 9-летний мальчик

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Трое детей купались в не оборудованном месте на песчаном берегу в районе Центра семьи «Казань».

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Казани у Ленинской дамбы утонул 9-летний мальчик, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера днем спасатели ЗПСО №2 прибыли по вызову к дому №4 по улице Сибгата Хакима. Двое восьмилетних ребят рассказали им, что купались на берегу Казанки на песчаном берегу. В какой-то момент их девятилетний друг резко ушел под воду и пропал, а дети помчались просить о помощи взрослых прохожих.

Через час водолазы обнаружили тело ребенка в десяти метрах от берега.

Важно отметить, что берег в районе Центра семьи «Казань» местом массового отдыха не является.

 

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