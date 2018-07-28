В Лаишеве состоялся концерт в честь 1030-летия принятия христианства на Руси

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В субботу, 28 июля, в Лаишеве состоялся концерт, приуроченный к празднованию 1030-летия принятия христианства на Руси, пишет газета «Камская новь».
Праздничное мероприятие прошло в храме Свято-Троицкого Архиерейского подворья.
На концерте выступили детский творческий коллектив «Радоница» под руководством Елены Калиткиной, вокальный дуэт Татьяны Пекменовой и Елены Калиткиной, музыкант Иоанн Полевой исполнил композиции на флейте. Выступления артистов произвели впечатление на публику и вызвали восторженные аплодисменты.
В 988 году по повелению князя Владимира киевляне крестились в водах Днепра. Тогда был сделан цивилизационной выбор, определивший путь развития нашей страны.