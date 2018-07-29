Жителей Казани научат снимать документальные проекты

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 30 июля в Немецком Доме РТ состоится мастер-класс по созданию документального проекта «Архив современности: Россия, немцы, память», сообщают организаторы.



Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лаборатория документального короткометражного кино и театра». На встрече участники обсудят важные вопросы о том, что вызывает эмпатию, что важнее, правда или эстетика, и как задавать вопросы, чтобы никого не обидеть.



Вопросы будут исследоваться на практике – через театральные упражнения и популярные журналистские приемы. Планируется, что один из вопросов станет основой театральной постановки или фильма слушателя мастер-класса.



Тренинг проведет актриса, режиссер, журналист Янина Ахх. Артистка является автором и участником международных проектов, студенткой мастерской программы по театральным практикам университета искусств ARTEZ (Нидерланды).