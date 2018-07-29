Фестиваль современной татарской культуры «Сенной базар» пройдет в Казани

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 5 августа в парке «Черное озеро» пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печэн базары» («Сенной базар»), сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте».

Для посетителей будут работать детская, научная и танцевальная площадки, пройдут экскурсии по истории Казанского ханства, познавательные лекции о жизни и культуре татарского народа. Кроме того, гости смогут посетить кулинарные мастер-классы и продегустировать национальные блюда финских, американских, сибирских и астраханских татар.



В этот же день на площадке проекта «Гыйлем» состоится открытая научная олимпиада Qayyum и презентация нового татарского издательства и перевода книги о Гарри Поттере на татарский язык. Опытные инструкторы дадут для всех желающих танцевальные мастер-классы «Бию for you», а музыканты исполнят акустическую музыку и татарский джаз. Отдельными зонами на фестивале станут дизайн-ярмарка при участии ста дизайнеров, «парк чтения» с татарской литературой и фудкорт.



Приветствуется дресс-код мероприятия – гости могут прийти в национальной одежде или с ее элементами.