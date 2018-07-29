В Турции назвали условия спасения турецко-американских отношений

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Официальный представитель главы Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что отношения между их страной и Соединенными Штатами можно спасти, если американская сторона с пониманием отнесется к опасениям Турции в области безопасности, сообщает РИА Новости.

Представитель Эрдогана отметил, что угрозы в адрес страны не сработают, а только навредят отношениям. По его мнению, отношения должны быть основаны на взаимоуважении и разделяемых интересах.

Калын подчеркнул, что в последние годы Вашингтон только подрывал стратегическое партнерство с Турцией и ослабил контакты, которые до этого были прочными и взаимовыгодными.

«Турция не играла никакой роли в ухудшении этих отношений, кроме попыток спасти их от близоруких политиков в Вашингтоне», — считает представитель турецкого Президента.