Lada заняла тройку лидеров в топ-10 самых дешевых машин в России

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Первые три места в рейтинге самых дешевых машин в России заняли автомобили модели Lada, сообщают «Известия».

Самым бюджетным авто остается отечественный седан Lada Granta (409 тысяч руб.), на втором месте — Lada Priora (424 тысячи руб.), на третьем — Lada Granta (434 тысячи руб.).

В пятерку вошли также модели Brilliance H230 (от 459 тысяч руб.) и хэтчбек Lada Kalina (460 тысяч руб.).

Кроме того, в десятке оказались такие автомобили, как Datsun on-DO, Ravon R2 и седан FAW Oley.