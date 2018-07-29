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В Алькеевском районе возле поселка Юлдуз в пруду утонул рыбак

Татар-информ

29 июля 2018, 09:26

Общество

Lada заняла тройку лидеров в топ-10 самых дешевых машин в России

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Общество

Lada заняла тройку лидеров в топ-10 самых дешевых машин в России

Самым бюджетным авто остается отечественный седан Lada Granta, на втором месте — Lada Priora, на третьем — Lada Granta.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Первые три места в рейтинге самых дешевых машин в России заняли автомобили модели Lada, сообщают «Известия». 

Самым бюджетным авто остается отечественный седан Lada Granta (409 тысяч руб.), на втором месте — Lada Priora (424 тысячи руб.), на третьем — Lada Granta (434 тысячи руб.). 

В пятерку вошли также модели Brilliance H230 (от 459 тысяч руб.) и хэтчбек Lada Kalina (460 тысяч руб.). 

Кроме того, в десятке оказались такие автомобили, как Datsun on-DO, Ravon R2 и седан FAW Oley.

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