Ученые нашли поддерживающие сознание нервные клетки

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Исследователи из Соединенных Штатов нашли поддерживающие сознание нейроны, сообщают «Известия» со ссылкой на американский журнал.

По словам специалистов, в человеческом мозге есть клетки, отвечающие за активность нервной системы. Они регулируют активность коры головного мозга и рефлекторные функции спинного.

Ученые считают, что эти клетки синтезируют фермент, производящий оксид азота, который необходим для расширения кровеносных сосудов. В итоге обогащенная кислородом кровь попадает в ткани головного мозга и заставляет центральную нервную систему быть в возбужденном состоянии. По мнению специалистов, эти клетки умеют контролировать себя.