Ученые научились предсказывать динамику роста растений

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Ученые из Сколковского института науки и технологий изобрели систему, которая предсказывает динамику роста растений, сообщают «Известия».

Прирост биомассы растений будут предсказываться на основе 2D- и 3D-изображений. При фиксации роста растения в беспочвенной системе с помощью 3D-камер ученые обнаружили связь между приростом общей растительной биомассы и увеличением суммарной площади поверхности листьев, измерявшееся с помощью 2D-камеры. На основе данных измерений и строилась модель динамики роста растения.

Специалисты отмечают, что разработки помогут бороться с голодом в развивающихся странах и обеспечивать продовольственную безопасность. Кроме того, метод будет необходим при подборе растений для длительных экспедиций в космос.