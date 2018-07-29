Глава астробиологии НАСА расскажет в Казани о находках внеземного происхождения

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 1 августа в 11:00 в восьмом здании КНИТУ-КАИ (аудитория 505) состоится лекция профессора Ричарда Хувера «Жизнь во Вселенной», сообщают организаторы.

Глава департамента астробиологии НАСА сделал вывод, что жизнь существует не только в ограниченной зоне — на планете Земле, а представлена значительно шире.

Доктор Ричард Хувер исследовал древние метеориты, найденные в Антарктиде, на Аляске, в Сибири. В основном изучал «камни» весьма редкого вида CI1 – так называемые углистые хондриты, их возраст — 4-5 млрд лет.



Распиливая метеориты по новейшей технологии, астробиолог обнаружил окаменевшие останки живых существ — микробов и водорослей. Ричард Хувер говорит, что многие организмы имеют большое внешнее сходство с теми видами, которые существуют на Земле, но некоторые сильно отличаются, например, лишены азота. Однако, по мнению ученого, самые удивительные инопланетяне, гнездившиеся в метеоритах, — это некие гигантские бактерии в виде нитей, похожие на земные бактерии Titanospirillum velox. Ричард Гувер уверен, что они окаменели задолго до того, как метеориты упали на Землю.



Лекция пройдет на английском языке.