Фонтан в менделеевском парке «Дружба» заработает в первых числах августа

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Глава Менделеевского района Валерий Чершинцев дал поручение запустить фонтан к первым числам августа, сообщает ИЦ «Менделеевск».





Светомузыкальный фонтан в парке «Дружба» был открыт в прошлом году к юбилею города и стал еще одной популярной достопримечательностью.





Фонтан радовал горожан и гостей Менделеевска ярким шоу с участием музыки, водных брызг и света. С этого лета он перестал работать по причине утечки воды. Причины устраняются силами генподрядчика.

Также в социальных сетях неоднократно писали о вандальном отношении горожан к детской площадке: были поломаны поручни, упоры для подъема на горку, стены исписаны нецензурными словами.