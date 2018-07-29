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Татар-информ

29 июля 2018, 04:34

Общество

В Елабуге состоится межрегиональная конференция на тему культуры в малых городах

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Общество

В Елабуге состоится межрегиональная конференция на тему культуры в малых городах

Спикерами выступят режиссер, народный артист России Андрей Соколов и сопредседатель регионального исполкома ОНФ в РТ Гульзада Руденко.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 1 и 2 августа в Елабуге состоится межрегиональная конференция «Культура и духовность – основа укрепления гражданской идентичности народов России» с участием представителей власти Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба ОНФ.

Спикерами выступят режиссер, народный артист России Андрей Соколов и сопредседатель регионального исполкома ОНФ в РТ Гульзада Руденко.

Ранее Андрей Соколов выступал с вопросом о необходимости в Год театра в России привлекать внимание к учреждениям культуры на местах. Соколов отдельно отмечал важность приобщения к искусству подрастающего поколения.

Программа форума будет включать темы современных тенденций в сохранении историко-культурного наследия, культуры в малых городах и сельских поселениях, внутреннего туризма и популяризации родного края и др.

Итогом работы форума станет принятие на пленарном заседании резолюции, которая будет предложена для включения в Национальную программу в сфере культуры.

 

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