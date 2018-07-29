В Елабуге состоится межрегиональная конференция на тему культуры в малых городах

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 1 и 2 августа в Елабуге состоится межрегиональная конференция «Культура и духовность – основа укрепления гражданской идентичности народов России» с участием представителей власти Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба ОНФ.



Спикерами выступят режиссер, народный артист России Андрей Соколов и сопредседатель регионального исполкома ОНФ в РТ Гульзада Руденко.



Ранее Андрей Соколов выступал с вопросом о необходимости в Год театра в России привлекать внимание к учреждениям культуры на местах. Соколов отдельно отмечал важность приобщения к искусству подрастающего поколения.



Программа форума будет включать темы современных тенденций в сохранении историко-культурного наследия, культуры в малых городах и сельских поселениях, внутреннего туризма и популяризации родного края и др.



Итогом работы форума станет принятие на пленарном заседании резолюции, которая будет предложена для включения в Национальную программу в сфере культуры.