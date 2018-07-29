В Нижнекамске впервые пройдет Стахеевский фестиваль «Верую-2018»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 16 сентября в Нижнекамске состоится Стахеевский фестиваль родной песни, православной музыки и слова «Верую- 2018», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Участниками события станут не только жители Нижнекамска, но и гости со всей Чистопольской епархии. На мероприятие выделен грант из республиканского бюджета – 80 тыс. рублей, еще 55 тысяч добавит местное Русское общество.
Координатор фестиваля, советник главы Нижнекамского района Григорий Китанов считает, что фестиваль позволит участникам почтить память великих меценатов России Стахеевых, познакомиться с культурным богатством края.
Торжественные мероприятия фестиваля пройдут на территории прихода на Красном Ключе. Выбор площадки не случаен. По словам протоиерея Георгия Пестрецова, здесь много раз бывал святой Иоанн Кронштадтский, который в течение долгого времени являлся духовным наставником купеческого рода Стахеевых.