В Свияжске состоится фестиваль кряшен «Бэрмэнчек бакчасы» – «Вербицы сад»

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 8 сентября на острове-граде Свияжск состоится II Республиканский фестиваль православной культуры кряшен «Бэрмэнчек бакчасы» – «Вербицы сад», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Фестиваль православной культуры кряшен Татарстана проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.
В программе фестиваля планируются выступления коллективов самодеятельности, конкурсы чтецов духовных стихов, исполнителей христианских песнопений. Также будет работать ярмарка мастеров рукоделия с православной тематикой.
Организаторами фестиваля являются Государственный фольклорный ансамбль кряшен РТ «Бермянчек», Общественная организация кряшен РТ.