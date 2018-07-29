В Нижнекамске отметят годовщину Военно-Морского флота

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). 29 июля в Нижнекамске отметят 322-ю годовщину Военно-Морского флота, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



29 июля в Нижнекамске у Монумента Победы в 10.00 состоится торжественный митинг, а 27 июля в 17.00 митинг пройдет с участием детей из детских оздоровительных лагерей.

День Военно-Морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. В этот день по всей России пройдут различные мероприятия, военные парады и встречи ветеранов.

Праздник отметят военнослужащие ВМФ, а также все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.