В Капитолии Колорадо установили портрет Путина

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Капитолии штата Колорадо неизвестные поместили фотографию российского Президента Владимира Путина вместо фотографии американского главы Дональда Трампа, сообщает РБК со ссылкой на американскую газету.

В ротонде на третьем этаже здания установлены портреты всех американских лидеров. Но на том месте, где должна стоять фотография Трампа, у стены поставили на треноге портрет российского лидера.

После обнаружения портрет Путина убрали из здания.

Ответственная за размещение портретов организация Colorado Citizens for Culture, 19 месяцев назад запустила сбор средств на установку фотографии нынешнего Президента страны. Всего нужно собрать 10 тыс. долларов, но по словам организации, они еще не получили никаких денег.