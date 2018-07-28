У российской авиабазы в Сирии сбили еще один беспилотник

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). У авиабазы Хмеймим в Сирии сбили еще один беспилотник, сообщает РБК со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Цыганкова.

Во время наступления вечера 27 июля средства контроля авиабазы Хмеймим заметили беспилотник, который приближался с северо-западного направления. Дрон уничтожили штатные зенитные огневые средства.

По словам Цыганкова, авиабаза продолжает работать в плановом режиме.

Кроме того, он добавил, что российская сторона призывает руководство незаконных вооруженных формирований перестать устраивать провокации и поспособствовать мирному урегулированию ситуации в Сирии.