Путин принял участие в праздновании 1030-летия со дня Крещения Руси

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 1030-летию со дня Крещения Руси, сообщает РБК.

Глава страны присоединился к крестному ходу верующих в столице России, у памятника князю Владимиру обратился к присутствующим людям с речью.

Путин отметил, что Крещение Руси стало «отправной точкой» для «настоящего духовного рождения предков» и «становления и развития российской государственности».

Президент упомянул и большую роль князя Владимира, который увидел в православии «нравственную опору и красоту» и основу для «общности народов, населявших Древнюю Русь».

Сегодня по всей России, Республике Беларусь, Украине и в других странах проходят церковные торжества, приуроченные к 1030-летию со дня Крещения Руси и Дню памяти равноапостольного князя Владимира, который в десятом веке ввел христианство как государственную религию.