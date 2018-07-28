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Татар-информ

28 июля 2018, 21:22

Духовная жизнь

Путин принял участие в праздновании 1030-летия со дня Крещения Руси

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Духовная жизнь

Путин принял участие в праздновании 1030-летия со дня Крещения Руси

Глава страны присоединился к крестному ходу верующих в столице России, у памятника князю Владимиру обратился к присутствующим людям с речью.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 1030-летию со дня Крещения Руси, сообщает РБК

Глава страны присоединился к крестному ходу верующих в столице России, у памятника князю Владимиру обратился к присутствующим людям с речью. 

Путин отметил, что Крещение Руси стало «отправной точкой» для «настоящего духовного рождения предков» и «становления и развития российской государственности». 

Президент упомянул и большую роль князя Владимира, который увидел в православии «нравственную опору и красоту» и основу для «общности народов, населявших Древнюю Русь».

Сегодня по всей России, Республике Беларусь, Украине и в других странах проходят церковные торжества, приуроченные к 1030-летию со дня Крещения Руси и Дню памяти равноапостольного князя Владимира, который в десятом веке ввел христианство как государственную религию. 

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