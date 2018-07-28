Специалисты разработали новую версию Т-72

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Специалисты «Уралвагонзавода» разработали проект модернизации основного боевого танка Т-72, сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора корпорации Вячеслава Халитова.

Халитов отметил, что Т-72 — «легендарнейший танк-долгожитель», который живет с 70-х годов двадцатого века и «не собирается заканчивать свою жизнь».

Гендиректор корпорации не уточнил, какие модернизации были внедрены, но подчеркнул, что инженеры работают над повышением огневой мощи, подвижности и других показателей боевой техники.

Ранее в марте сообщалось, что до конца этого года Министерство обороны сформирует в десантно-штурмовых дивизиях вооруженные Т-72 танковые батальоны.