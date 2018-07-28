Венгерский премьер назвал политику ЕС в отношении РФ «примитивной»

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз проводит в отношении России «примитивную политику», сообщает RT.

По его словам, Евросоюз утверждает, что российская сторона представляет собой угрозу, но большинство стран-членов союза не чувствуют этой опасности.

Ранее Орбан также раскритиковал одностороннее отношение ЕС по отношению к России. По его словам, в Евросоюзе не понимают, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству.