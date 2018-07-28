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Женская сборная России прекратила борьбу за медали ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Татар-информ

28 июля 2018, 20:10

Политика

Вице-премьер сообщил о создании нового стратегического оружия

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Политика

Вице-премьер сообщил о создании нового стратегического оружия

В январе 2018 года глава России Владимир Путин утвердил Государственную программу вооружений на ближайшие пять лет.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что в вооруженные силы в ближайшем будущем поступит новое стратегическое оружие, сообщает РБК.

Высокоточное оружие, серьезные информационные системы и новинки в области стратегического вооружения создаются в рамках программы вооружения 2018 — 2027, отметил Борисов во время совещания в Красноярске. 

В январе этого года глава России Владимир Путин утвердил Государственную программу вооружений на ближайшие пять лет. Как отмечается в Минобороны, на реализацию программы будет отведено 20 трлн рублей.

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