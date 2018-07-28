Вице-премьер сообщил о создании нового стратегического оружия

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что в вооруженные силы в ближайшем будущем поступит новое стратегическое оружие, сообщает РБК.

Высокоточное оружие, серьезные информационные системы и новинки в области стратегического вооружения создаются в рамках программы вооружения 2018 — 2027, отметил Борисов во время совещания в Красноярске.

В январе этого года глава России Владимир Путин утвердил Государственную программу вооружений на ближайшие пять лет. Как отмечается в Минобороны, на реализацию программы будет отведено 20 трлн рублей.