Умершую Кэри Фишер «воскресят» в новом эпизоде «Звездных войн»

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Персонаж «Звездных войн» – принцесса Лея Органа, которую сыграла умершая в 2016 году Кэрри Фишер, появится в девятой части саги, передает РИА Новости.



Режиссер ленты Джей Джей Абрамс заявил, что съемочная группа так и не смогла найти претендентов на роль Леи, и в итоге они решили смоделировать образ актрисы на компьютере.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом году родственники Фишер дали согласие на использование имеющихся материалов со съемок с участием актрисы. Сколько по времени будут показывать на экране персонажа Керри Фишер, неизвестно.



Голливудская актриса Керри Фишер умерла на 61-м году жизни в декабре 2016 года. Мать актрисы Кэрри Фишер умерла через день после смерти дочери. Согласие на использование образа в «Звездных войнах» дала ее дочь – Билли.