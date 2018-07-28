В некоторых домах Нижнекамска отключат горячую воду с 30 июля

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске с 8 часов утра 30 июля по 5 часов дня 1 августа в некоторых домах отключат горячую воду, сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска.

Так, горячей воды не будет по адресу: ул. Строителей № 30, № 32, № 51, № 53; ул. Химиков № 51; ул. Мира № 89, № 95; ул. Студенческая № 8, № 8б, № 10, № 10б, № 12, № 14, № 16, № 18; ул. 30 лет Победы № 15, №№ 17 — 21, а также в НХТИ, детских садах № 43 и № 44.

Также горячая вода будет отсутствовать со 2 августа с 8.00 по 3 августа до 17.00 по адресам: ул. Химиков № 50, № 52; ул. Студенческая № 1, № 3, № 5, № 5а, № 9 и ул. Строителей № 25, № 27, № 29, № 3, № 33, № 33а, № 43 и № 45, а также в техникуме нефтехимии и нефтепереработки, нефтехимическом колледже.

Отключение воды связано с ремонтными работами водопроводных сетей.