Россиянки уступили датчанкам на чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России проиграла команде Дании в матче чемпионата мира по пляжному гандболу, который проходит в Казани с 24 по 29 июля.

Свои четвертьфиналы сборные России и Дании проиграли, поэтому встретились в матче утешительного раунда. Первый период датчанки провели намного лучше хозяев площадки, в основном за счет отличной игры вратаря. Преимущество сборной Дании по итогам дебютного игрового отрезка составило шесть очков (18:12).

Во втором периоде датчанки продолжали изобретательно и результативно атаковать, держа свои ворота при этом на замке. В итоге за семь минут россиянки уступали вдвое (8:16). Отыграть такое отставание подопечным Виталия Волынченко не удалось — в заключительный день турнира сборная России поборется с командой Парагвая за седьмое место чемпионата мира.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Женщины, утешительный раунд.

Дания — Россия — 2:0 (18:12, 19:10).

Казань, Центр пляжных видов спорта.