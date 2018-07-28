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Татар-информ

28 июля 2018, 18:00

Общество

Последний в мире Сабантуй-2018 состоялся в Тюмени

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Общество

Последний в мире Сабантуй-2018 состоялся в Тюмени

Фото: Дмитрий Второв

На тюменском Сабантуе Татарстан представлял Бавлинский район республики.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Тысячи тюменцев и гостей региона собрались сегодня на последнем в этом году Сабантуе, который состоялся в микрорайоне Заречный Тюменской области. Татарстан представляла внушительная делегация из Бавлинского района республики. Бавлинцы проводят Сабантуй в Тюмени уже второй год подряд.

На сегодняшний день в Тюменской области проживает почти четверть миллиона татар. Представители татарского народа в этом регионе начали жить так давно, что едва ли кто-то сможет сказать, когда точно в этом регионе впервые состоялся Сабантуй.

Незадолго до праздничных торжеств с делегацией из Бавлинского района встретился председатель Комитета по делам национальностей Правительства Тюменской области Евгений Воробьев. «Мы во многом равняемся на ту работу, которую проводит Татарстан в реализации межнациональной политики», – отметил он.

Воробьев также подчеркнул, что Сабантуй является ярким примером межнациональной дружбы. За время, которое он проходит на сибирской земле, праздник стал по-настоящему любимым для разных представителей народов России.  

«Площадка Сабантуя в Тюмени с каждым годом привлекает все больше гостей. Мы всегда ждем на этот праздник гостей из Татарстана. Важно, что с помощью таких мероприятий удается сохранять традиции, культуру и язык», – заявил врио главы Тюмени Руслан Кухарук, выступая перед гостями Сабантуя на майдане.

Ринат Хамидуллин – первый заместитель главы Бавлинского района РТ и глава татарстанской делегации, зачитал приветствие от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, а от себя пожелал хорошего настроения, больше ярких эмоций и успехов в созидательном труде.

В числе почетных гостей праздника – легенда Российской авиации, Герой России Владимир Шарпатов. В 1996 году экипаж под его командованием совершил дерзкий побег из плена талибов в Кандагаре. Сейчас он живет и работает в Тюмени.

Бавлинцы привезли в Тюмень команду ярких артистов из Татарстана, борцов и поваров. Многие гости праздника отметили, что площадка Сабантуя оказалась самой яркой, несмотря на то, что торжества совпали с Днем города. А фишкой праздника стал огромный 75-килограммовый чак-чак.
 

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