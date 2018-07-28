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Женская сборная России прекратила борьбу за медали ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Алексей Анисимов

28 июля 2018, 17:00

Спорт

Сборная России обыграла Данию на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

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Спорт

Сборная России обыграла Данию на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Фото: Ильнар Тухбатов

В заключительный день соревнований россияне сыграют против команды Испании в матче за пятое место.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по пляжному гандболу обыграла команду Дании в борьбе за пятое место чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани. 

И Россия, и Дания уступили в своих четвертьфиналах, поэтому встретились в утешительном раунде турнира. Первый период встречи россияне провели увереннее своего соперника — несколько сейвов голкипера сборной России Антона Заболотского помогли команде уйти в отрыв. В итоге комфортное шестиочковое преимущество принесло победу хозяевам турнира в первом игровом отрезке. 

Однако после перерыва подопечные Владимира Полетаева в очередной раз сбавили обороты и позволили сопернику отыграться — датчане с самого начала взяли инициативу в свои руки, а успешные действия голкипера только помогали им убегать вперед. Россияне в концовке периода счет сравняли и вполне могли претендовать на победу в сете и матче, но в нужный момент дважды не забил Егор Кочура.

В серии буллитов команды не реализовали свои первые попытки, затем датчане промахнулись еще раз. Такой шанс сборная России не упустила — бросок Игоря Неклюдова принес хозяевам победу и вывел их на испанцев: именно с ними россияне в финальный день турнира разыграют пятое место. 

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Мужчины, утешительный раунд. 

Дания — Россия — 1:2 (18:24, 23:20, 

Казань, Центр пляжных видов спорта.

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