Сборная России обыграла Данию на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по пляжному гандболу обыграла команду Дании в борьбе за пятое место чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани.

И Россия, и Дания уступили в своих четвертьфиналах, поэтому встретились в утешительном раунде турнира. Первый период встречи россияне провели увереннее своего соперника — несколько сейвов голкипера сборной России Антона Заболотского помогли команде уйти в отрыв. В итоге комфортное шестиочковое преимущество принесло победу хозяевам турнира в первом игровом отрезке.

Однако после перерыва подопечные Владимира Полетаева в очередной раз сбавили обороты и позволили сопернику отыграться — датчане с самого начала взяли инициативу в свои руки, а успешные действия голкипера только помогали им убегать вперед. Россияне в концовке периода счет сравняли и вполне могли претендовать на победу в сете и матче, но в нужный момент дважды не забил Егор Кочура.

В серии буллитов команды не реализовали свои первые попытки, затем датчане промахнулись еще раз. Такой шанс сборная России не упустила — бросок Игоря Неклюдова принес хозяевам победу и вывел их на испанцев: именно с ними россияне в финальный день турнира разыграют пятое место.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Мужчины, утешительный раунд.

Дания — Россия — 1:2 (18:24, 23:20,

Казань, Центр пляжных видов спорта.