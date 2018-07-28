Главное
Женская сборная России прекратила борьбу за медали ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Татар-информ

28 июля 2018, 16:54

Экономика и финансы

Казань посетил первый отечественный катамаран на солнечном ходу

Рекомендуем

Экономика и финансы

Казань посетил первый отечественный катамаран на солнечном ходу

Фото: Russiansolar

«Эковолна» пробудет в Казани до 29 июля, после чего отправится вниз по Волге, посетив в Татарстане Камское Устье и Тетюши.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Казань в рамках экспедиции «Солнечная регата» посетил первый отечественный солнечноходный катамаран «Эковолна». Это первый опытный образец судов такого типа, построенный в России. 

Катамаран прибыл в Казань в рамках демонстрации возможностей работы судна на солнечном ходу. Почти все комплектующие, по словам руководителя экспедиции Евгения Казанова, отечественного производства.

«Солнечные батареи произведены у ваших соседей, в Новочебоксарске, корпус судна – в Петербурге, аккумуляторы – в Новосибирске. Электроника московская, только электродвигатели у нас пока импортные. Отечественные двигатели пока разрабатываются», — заявил Евгений Валерьевич.

«Эковолна» пробудет в Казани до 29 июля, после чего отправится вниз по Волге и посетит в Татарстане Камское Устье и Тетюши.

Реклама

Следующая новость

В РТ работы по капремонту жилых домов выполнены почти на четверть от общего объема бюджета
Новости дня
18:00
Последний в мире Сабантуй-2018 состоялся в Тюмени

На тюменском Сабантуе Татарстан представлял Бавлинский район республики.

17:40
В некоторых домах Нижнекамска отключат горячую воду с 30 июля

Отключение воды связано с ремонтными работами водопроводных сетей.

17:36
Стала известна дата похорон Владимира Войновича
17:16
Россиянки уступили датчанкам на чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани

В финальный день турнира женская сборная России сыграет за седьмое место с командой Парагвая.

17:16
В МИД РФ прокомментировали предложение Армении сменить генсека ОДКБ
17:00
Сборная России обыграла Данию на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

В заключительный день соревнований россияне сыграют против команды Испании в матче за пятое место.

16:54
Казань посетил первый отечественный катамаран на солнечном ходу

«Эковолна» пробудет в Казани до 29 июля, после чего отправится вниз по Волге, посетив в Татарстане Камское Устье и Тетюши.

16:44
Дзюба предложил Путину поменять коньки на футбольные бутсы
16:30
У стадиона «Казань Арена» откроется бесплатная парковка

Гости смогут оставить свой автомобиль на парковках Р8 и Р9 и на парковке у Дворца водных видов спорта с заездом с ул. С. Хакима.

16:08
Синоптики предупредили о грозах в Татарстане

В Казани возможно усиление ветра до 15 — 20 м/с.

15:54
Нижнекамские пенсионеры поборются в конкурсе личных достижений

Люди третьего возраста смогут принять участие в номинациях конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения» и других.

15:40
Путин наградил грамотами двух игроков «Рубина»

Игроки казанской команды получили знаки «Заслуженный мастер спорта РФ» из рук министра спорта России Павла Колобкова.

15:21
Совфед поддержал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
15:11
Аграрии Менделеевского района вышли на косовицы озимой пшеницы

Одним из первых к уборке приступил ИП Габрахманов.

14:56
В Казани наградили чемпионов по хоккею на траве среди женских команд

По итогам соревнований титул чемпионов завоевали игроки клуба «Динамо-ГАП».

14:43
Ученый из КФУ с испанским космологом смоделировали гибель Вселенной

Ученые выяснили, что за 30 – 60 млн лет до приближения к гибели Вселенная превратится в плазму, а затем исчезнет и плазма.

14:28
Бывший посол США в Киеве заявил, что Красная армия вторглась на Украину
14:07
Сестра Кобзона назвала «издевательством» слухи о коме артиста
13:59
В Советском районе Казани дорогу не поделили два трамвая

Авария произошла сегодня утром в районе Компрессорного завода.

13:53
Виталий Волынченко: «Мы были достойны побороться за медали чемпионата мира»

По словам главного тренера женской сборной России по пляжному гандболу, команда неплохо проявила себя в Казани.

13:46
Российскую армию оснастят новинками в области стратегического вооружения
13:30
Женская сборная России прекратила борьбу за медали ЧМ по пляжному гандболу в Казани

В матче четвертьфинала россиянки в серии буллитов уступили команде Греции.

13:15
В Нацбиблиотеке Татарстана завершились Каримуллинские чтения

Мероприятие приурочено памяти выдающегося деятеля науки и культуры, академика Академии наук РТ, ученого-книговеда Абрара Каримуллина.

12:53
Владимир Полетаев: «Если столько не забивать, как можно выиграть?»

Главный тренер мужской сборной России по пляжному гандболу прокомментировал поражение команды в четвертьфинале чемпионата мира в Казани.

12:42
Минниханов призвал контролировать ситуацию с обеспечением безопасности людей на водоемах

За прошедшую неделю в Татарстане на водоемах погибло восемь человек, за предыдущую — девять, доложил Рафис Хабибуллин.

События
Картина дня

Муфтий РТ: Наши условия по халяль самые жесткие в России

Цель Духовного управления мусульман РТ — определить, что такое халяль, а не просто назвать что-то «халяль», заявил Самигуллин.

Каргинов стал победителем «Шелкового пути-2018» в грузовом зачете

Второе и третье места заняли камазовцы Мардеев и Шибалов.

Алексей Песошин наградил выдающихся татарстанцев в Казанском Кремле

Премьер-министр РТ вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные звания и другие госнаграды России и Татарстана.

Назначены три заместителя министра по делам молодежи РТ

Постановление Кабинета Министров РТ о назначении заместителей министра по делам молодежи РТ подписано 23 июля.