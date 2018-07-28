Казань посетил первый отечественный катамаран на солнечном ходу

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Казань в рамках экспедиции «Солнечная регата» посетил первый отечественный солнечноходный катамаран «Эковолна». Это первый опытный образец судов такого типа, построенный в России.

Катамаран прибыл в Казань в рамках демонстрации возможностей работы судна на солнечном ходу. Почти все комплектующие, по словам руководителя экспедиции Евгения Казанова, отечественного производства.

«Солнечные батареи произведены у ваших соседей, в Новочебоксарске, корпус судна – в Петербурге, аккумуляторы – в Новосибирске. Электроника московская, только электродвигатели у нас пока импортные. Отечественные двигатели пока разрабатываются», — заявил Евгений Валерьевич.

«Эковолна» пробудет в Казани до 29 июля, после чего отправится вниз по Волге и посетит в Татарстане Камское Устье и Тетюши.