Дзюба предложил Путину поменять коньки на футбольные бутсы

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Во время вручения государственных наград футболистам и их тренерам Артем Дзюба предложил главе России Владимиру Путину сменить «хоккейные конькина футбольные бутсы», сообщает РИА Новости.

Также Дзюба отметил, что для него и других игроков команды было большой гордостью представлять страну на чм-2018.

Однако Президент не согласился и сказал, что пока продолжит осваивать хоккей.

Сегодня в Кремле проходит церемония вручения почетных грамот и госнаград 23 игрокам и 6 тренерам российской сборной по футболу, которая на домашнем мундиале в этом году дошла до четвертьфинала.