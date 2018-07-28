Синоптики предупредили о грозах в Татарстане

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Ночью 29 июля местами на территории Татарстана и Казани ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17 — 22 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В Казани возможно усиление ветра до 15 — 20 м/с.
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(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Ночью 29 июля местами на территории Татарстана и Казани ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17 — 22 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В Казани возможно усиление ветра до 15 — 20 м/с.
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