Путин наградил грамотами двух игроков «Рубина»

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня защитники казанского «Рубина» Федор Кудряшов и Владимир Гранат были награждены за успешное выступление в рядах сборной России на ЧМ-2018.

Гранат и Кудряшов вместе со сборной России дошли до четвертьфинала мундиаля в России, где только в серии пенальти хозяева чемпионата уступили будущим серебряным призерам хорватам.

Игроки казанской команды получили знаки «Заслуженный мастер спорта РФ» из рук министра спорта России Павла Колобкова. Затем сборную России в полном составе в Кремле принял Президент России Владимир Путин, который вручил защитникам «Рубина» Почетные грамоты Президента РФ.

А уже завтра в 19:00 Гранат и Кудряшов в составе «Рубина» выйдут на поле «Казань Арены» в матче первого тура чемпионата РФПЛ сезона 2018/19 против «Краснодара».