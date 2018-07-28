В Казани наградили чемпионов по хоккею на траве среди женских команд

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Центре хоккея на траве Казани завершился I Международный турнир по хоккею на траве среди женских команд, посвященный 95-летию Всероссийского общества «Динамо», сообщает пресс-служба Федерации по хоккею на траве России.

По итогам соревнований титул чемпионов завоевали игроки клуба «Динамо-ГАП». Воспитанницы Валентины Апельганец по ходу турнира выиграли все матчи. «Серебро» досталось сборной Казахстана, третье место – у команды молодежной сборной Татарстана (девушки).

Лучшим бомбардиром турнира признана игрок «Динамо-ГАП» Евгения Сорокина, которая была отмечена спецпризом. А наставнику казахстанской сборной – заслуженному мастеру спорта СССР Серику Калимбаеву от имени руководителя Аппарата Президента РТ Асгата Сафарова вручили юбилейному медаль «95 лет Всероссийскому обществу "Динамо"».

Планируется, что турнир станет ежегодным, а его география расширится. В следующем году в Казань прибудут сборные Беларуси, Литвы, Казахстана, а также команды из различных российских регионов.