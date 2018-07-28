Бывший посол США в Киеве заявил, что Красная армия вторглась на Украину

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). На Украину в 2014 году якобы вторглась Красная армия, заявил бывший посол США в Киеве, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст в эфире телеканала RTVI. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время спора с российским политологом Евгением Минченко экс-дипломат заявил, что без руководства Кремля, без российских служащих офицеров, денег и оружия не случилось бы восстание в Донбассе.

По его словам, в августе 2014 года, «если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно».

В ответ Минченко заметил, что государственный переворот на Украине произошел с помощью американских денег.

Этот контраргумент экс-посол назвал «глупостью», на что собеседник резко ему ответил. «Господин Хербст, я вас не оскорблял. Я считаю, что вы не дипломат, вы просто невоспитанный человек, вы хам», — сказал Минченко.

Дискуссию прервала ведущая телеэфира Екатерина Котрикадзе.

Красная армия образовалась в январе 1918 года и завершила существование в феврале 1946-го в связи с переименованием в Советскую армию, которая была распущена в 1993 году — через два года после развала СССР.