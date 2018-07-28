В Нурлате в преддверии Дня ВДВ торжественно открыли памятник десантникам

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 28 июля, в Нурлате состоялось официальное открытие памятника десантникам в микрорайоне Яшьлек, пишет газета «Дружба».
Открытие памятника произошло в преддверии Дня воздушно-десантных войск. На постаменте, выполненном в виде парашюта, высечен девиз: «Никто, кроме нас!».
Первый замруководителя исполкома Нурлатского района Ильяс Ахметзянов поздравил жителей и гостей города со значимым событием. Он пожелал всем крепкого здоровья и мирного неба.
Нурлат посетило много гостей – представители общественных организаций из Казани, Ульяновска и других городов. Активистам вручили удостоверения, почетные грамоты и награды, а также отметили тех, кто внес вклад в создание памятника.