(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Советском районе Казани дорогу не поделили два трамвая. Видео с места ДТП попало в распоряжение ИА «Татар-информ».

По предварительным данным, авария с участием двух трамваев произошла сегодня утром недалеко от Компрессорного завода.

На видео видно, что у одного из трамваев сильно поцарапана боковая часть, а второй сошел с рельс и частично перегородил проезжую часть. На месте ДТП работаю инспекторы ГИБДД.

Что стало причиной аварии и есть ли в ней пострадавшие, устанавливается.

