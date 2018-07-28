Виталий Волынченко: «Мы были достойны побороться за медали чемпионата мира»

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник женской сборной России по пляжному гандболу Виталий Волынченко прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани.

Россиянки уступили сборной Греции, которая впервые принимает участие в чемпионате мира. «К сожалению, во втором сете нам не удалось в защите справиться с греческими игроками. Вратари не сумели помочь команде. В итоге все решалось на буллитах, а это лотерея. Случиться может все, никто не застрахован от неудачи. Это поражение, конечно, очень обидное. Ждали лучшего результата. Во втором сете судьи дали несколько довольно спорных свистков в пользу гречанок. Буллиты Устич? Остальные девочки хотели сохранить силы, так как рассчитывали на продолжение борьбы. Обвинять Устич ни в чем нельзя, она бросала хорошо, но... На протяжении всего турнира команда выглядела хорошо. Я считаю, мы были достойны побороться за медали, но эта гандбольная лотерея нам не позволила», — отметил Волынченко.

При этом тренер добавил, что у его подопечных есть достаточно мотивации в оставшихся матчах турнира. «Надо продолжать сражаться, бороться. Пять лучших команд отбираются на Всемирные игры по неолимпийским видам спорта, которые пройдут в США на следующий год. Поэтому мы будем стараться занять пятое место и бороться за эту путевку», — подчеркнул наставник.