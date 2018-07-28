Женская сборная России прекратила борьбу за медали ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Российские девушки не смогли пробиться в полуфинал чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани — в четвертьфинале хозяева турнира проиграли команде Греции. Теперь россиянкам предстоит борьба за пятое место на турнире.

Первый период матча против команды Греции россиянки провели очень уверенно: к экватору игрового отрезка преимущество хозяев площадки составило шесть очков. Гречанки же допустили несколько ошибок, позволив соперницам уйти вперед. Это рывок в итоге и стал решающим — к концу периода греческие гандболистки смогли лишь сократить отставание на один балл.

Во втором периоде игра развернулась на 180 градусов — уже гречанки с первых минут смогли захватить инициативу и выйти вперед помощи грамотных действий в защите. За 41 секунду до конца игрового отрезка россиянки уступали три очка сопернику. Времени хотя бы еще на один гол подопечным Виталия Волынченко не хватило — сборная Греции взяла второй период и перевела игру в серию буллитов. Первый же российский бросок не достиг цели: бросок Елены Устич отразила голкипер греческой сборной. Вратари хозяев также поработали на славу — Марина Складчикова парировала один из буллитов и продолжила эту серию. Роковым для сборной России стал второй бросок Устич: она обыграла вратаря, но рикошетом от песка мяч ушел мимо ворот. Команда Греции впервые в своей истории принимает участие в чемпионате мира и выходит в полуфинал.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Женщины, четвертьфинал.

Греция — Россия — 2:1 (20:25, 22:18, 12:10)

Казань, Центр пляжных видов спорта.