Российскую армию оснастят новинками в области стратегического вооружения

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В ближайшие годы на вооружение страны поступит высокоточное оружие и новинки в области стратегического вооружения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Сегодня во время совещании в Красноярске чиновник призвал предприятия оборонно-промышленного комплекса задуматься о выходе на биржу, чтобы привлечь частные инвестиции.

Борисов напомнил о поручении Президента России, согласно которому предприятия ОПК к 2025 году должны увеличить производство продукции гражданского назначения до 30 процентов, а к 2030 году — до 50 процентов. Тогда как в 2017 году средний показатель производства такого рода продукции составил 17,2 процента.

Ранее чиновник заявил, что в период с 2018 по 2027 год российские войска получат новое оружие, мощность которого превосходит зарубежные аналоги. В числе такого оружия он назвал стационарный ракетный комплекс стратегического назначения с жидкостной МБР «Сармат», перспективный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА, или истребитель пятого поколения Т-50) и высокозащищенный танк Т-14 на унифицированной боевой платформе «Армата».