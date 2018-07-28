Нижнекамские пенсионеры поборются в конкурсе личных достижений

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Центр занятости населения Нижнекамска проводит всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2018». Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



К участию в конкурсе приглашаются жители России старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в Интернете как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.



Люди третьего возраста смогут принять участие в номинациях конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет – предприниматель, Интернет – работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива».



Конкурсные работы принимаются до 9 октября, а итоги конкурса станут известны в ноябре текущего года. Для участия в конкурсе нужно подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свое эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии.