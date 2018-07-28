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Женская сборная России прекратила борьбу за медали ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Алексей Анисимов

28 июля 2018, 12:53

Спорт

Владимир Полетаев: «Если столько не забивать, как можно выиграть?»

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Спорт

Владимир Полетаев: «Если столько не забивать, как можно выиграть?»

Фото: Ильнар Тухбатов

Главный тренер мужской сборной России по пляжному гандболу прокомментировал поражение команды в четвертьфинале чемпионата мира в Казани.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник мужской российской сборной по пляжному гандболу Владимир Полетаев после поражения от команды Венгрии в четвертьфинале чемпионата мира в Казани заявил, что команду подвели проблемы с реализацией атак. 

Россияне проиграли венграм в двух партиях и выбыли из борьбы за медали чемпионата мира — теперь хозяева турнира могут претендовать максимум на пятое место.

«Все видели, что происходило на площадке — если столько не забивать, как можно выиграть? В концовке первого периода у нас были шансы. Судьи могли свистнуть фол сопернику, но не сделали этого. Выходят рисовать на семь метров, а гола нет. Соперник забивает и выигрывает. Перед вторым периодом у ребят был хороший настрой, но один-два не забили, и вся команда посыпалась», — подчеркнул Полетаев. 

При этом наставник положительно оценил игру команды на протяжении всего турнира. «Ребята меня удивили, провели весь турнир очень качественно. Четвертьфинал — главная игра, перед которой они перегорели, перенастроились», — добавил главный тренер.

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