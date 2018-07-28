Аграрии Менделеевского района вышли на косовицы озимой пшеницы

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Земледельцы Менделеевского района вышли на косовицы озимой пшеницы, сообщает пресс-служба Менделеевского района РТ.



Одним из первых к уборке приступил ИП Габрахманов.



В этом хозяйстве площадь озимых зерновых культур составляет 110 га. Влажность на корню составляет 20 процентов. Остальные сельхозпредприятия планируют приступить к уборке через пару дней.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что хлеборобы Агрызского района должны убрать зерновые на площади 20 тыс. гектаров.