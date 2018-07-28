(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). За один день в Бугульминском районе республики утонули двое мужчин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об утонувшем мужчине в городском пруду Бугульмы пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в пятницу в 15.44.

Водолазная группа, обследовав дно водоема, обнаружила тело погибшего на расстоянии 15 метров от берега. 32-летнего утонувшего мужчину вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.

Спустя три часа на заброшенном пруду в Бугульме было найдено тело утонувшего 53-летнего мужчины. Погибший не доплыл до берега несколько метров.

Как рассказал на совещание у Президента РТ министр по делам ГО и ЧС Республики Татарстан Рафис Хабибуллин, только за прошедшие сутки на водоемах республики утонули 5 человек. «Все погибшие плавали в запрещенный для купания местах и были в состоянии алкогольного опьянения», – отметил министр.

