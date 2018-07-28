Россияне уступили венграм в четвертьфинале ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России проиграла команде Венгрии в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани. Это поражение выбило российскую команду из борьбы за медали: теперь хозяева смогут претендовать лишь на пятое место на турнире.

Первый период матча прошел в абсолютно равной борьбе, поэтому за 17 секунд до конца игрового отрезка россияне имели всего +2. Чудеса в воротах российской команды творил Павел Кияшко, но его партнеры не сумели воплотить это преимущество в голы. На последних секундах хозяева при равном счете получили право на шестиметровый — бить взялся Игорь Неклюдов и не смог реализовать этот шанс. В итоге все решалось по правилу «золотого гола» — россияне получили владение мячом первыми, но бросок Евгения Свестулы пошел мимо ворот. Венгры в ответной атаке были точнее: бросок стоимостью в одно очко принес им победу в первой партии.

Эта неудача серьезно сказалась на психологии сборной России — во втором периоде хозяева допускали много ошибок и потерь на ровном месте. В итоге за три минуты до конца подопечные Владимира Полетаева уступали венграм шесть очков и вынуждены были идти ва-банк: поражение для сборной России означало завершение борьбы. Совладать с нервами у россиян не получилось — они смогли лишь сократить разрыв в счете, но не более того. В полуфинал венгров вытащили вратари, которые весь второй период делали что-то невообразимое и позволяли своей команде набирать очки. Как итог — 21:14 в пользу венгров сете и 2:0 в матче: команда Венгрии в полуфинале сыграет с победителем пары Хорватия — Дания.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Мужчины, четвертьфинал.

Венгрия — Россия — 2:0 (21:20, 21:14).

Казань, Центр пляжных видов спорта.