Почти 800 кг мусора убрали возле парка «Ушковские острова» в Менделеевске

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялась экологическая акция «Чистые игры», нацеленная на уборку городского пространства. Город стал вторым в республике, где прошел подобный эксперимент, сообщает ИЦ «Менделеевск».



В процессе уборки удалось собрать почти 800 килограмм мусора.



В экоакции приняло участие 14 команд – работников предприятий, организаций, общественных движений города и района. Квест проходил в течение часа. За это время команды должны были собрать весь мусор с прилегающей к парку территории. Одним из условий квеста был раздельный сбор. При подсчете результатов за соблюдение этого условия жюри добавляло дополнительные очки командам.



Больше всех мусора собрал Союз пенсионеров. Глава района Валерий Чершинцев, подводя итоги, отметил, что такую акцию необходимо сделать на постоянной основе. Ближайшие «Чистые игры» состоятся в преддверии Дня города, который жители Менделеевска отпразднуют 5 августа.