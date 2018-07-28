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Татар-информ

28 июля 2018, 11:59

Общество

Марат Ахметов об уборке зерновых: В Татарстане обмолочено три процента площадей

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Общество

Марат Ахметов об уборке зерновых: В Татарстане обмолочено три процента площадей

Фото: Рамиль Гали

РТ вошла в состав пяти пилотных регионов России по разработке программы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Республике Татарстан на 28 июля обмолочено 44 тыс. га, или 3 процента площадей, намолочено 142 тыс. тонн зерна, средняя урожайность 32,3 ц/га. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства РТ. Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами республики провел Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

Районы с наибольшими объемами убранных площадей — это Заинский (5,6 тыс. га, или 15 процентов), Нурлатский (3,5 тыс. га, или 10 процентов), Сармановский (4,2 тыс. га, или 9,5 процента), Апастовский (3,2 тыс. га, или 9,5 процента), Буинский (3,8 тыс. га, или 7,1 процента), доложил глава ведомства.

Планируется убрать зерновых и зернобобовых культур 1,5 млн. га, из них озимые — 500 тыс. га, яровые — 1,0 млн га. Также имеется порядка 245 тыс. га масличных (рапса и подсолнечника), отметил Марат Ахметов.

Глава Минсельхоза рассказал также о проводимой работе с малыми формами на селе. Одно из базовых направлений — наличие живности в сельских подворьях, фермерских хозяйствах, на которых приходится до трети производимого в республике молока и мяса скота и птицы.

«В последние годы нам удалось стабилизировать поголовье всех видов скота в хозяйствах населения, а по молодняку КРС и птице имеем некоторый прирост. В 30 районах республики произошло увеличение и дойного поголовья», — сказал Ахметов.

Министр сообщил, что республика вошла в состав пяти пилотных российских регионов по разработке программы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.

По его словам, потребкооперация должна быть в каждом сельском поселении. В данный момент она развита в таких поселениях, как Кишер Аксу Буинского района, Красновидово Камско-Устинского района и Большие Яки Зеленодольского района, заметил Ахметов.

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