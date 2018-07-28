В РТ работы по капремонту жилых домов выполнены почти на четверть от общего объема бюджета

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). На 26 июля работы по капремонту многоквартирных жилых домов в Татарстане выполнены на сумму 1 млрд 506 млн 336 тыс. рублей, что составляет 24,79 процента от общего объема бюджета, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ. Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами республики провел Президент РТ Рустам Минниханов, сообщается на сайте главы республики.

Объем финансирования программы составляет 6 млрд 76 млн 348 тыс. рублей. Из них бюджет республики — 1 млрд 364,28 млн рублей, бюджет муниципальных районов — 874,18 млн рублей, средства граждан — 3 млрд 837,9 млн рублей, отметил глава ведомства.

В программе капремонта многоквартирных жилых домов в текущем году принимают участие 43 муниципальных района (кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов), напомнил министр. Это 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн кв. м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан.

На 26 июля продолжаются работы по ремонту объектов образования в 12 муниципальных школах из 16, завершены работы на четырех объектах, отметил глава Минстроя РТ.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год из республиканского бюджета выделено 2 млрд рублей, из бюджета РФ — 655 млн 108,9 тыс. рублей. В рамках программы планируется обустройство 58 объектов общественных пространств во всех муниципальных районах, рассказал Ирек Файзуллин.