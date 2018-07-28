(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В массовой аварии в Казани водителя «Шевроле Авео» зажало в салоне авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о массовом ДТП напротив дома №230 по проспекту Победы пришло накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112.

Участниками аварии стали сразу три автомобиля – внедорожник «Мицубиси» и легковушки «Шевроле Круз» и «Шевроле Авео». Больше всего в ДТП «не повезло» малолитражке «Шевроле Авео». Удар пришелся на водительскую и пассажирскую двери. В результате водитель легковушки оказался зажатым в салоне авто и находился без сознания.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС помогли деблокировать двери разбитого автомобиля и вытащить пострадавшего. Водителя передали в руки медикам скорой помощи.

После этого пожарные отключили аккумуляторы у разбитых автомобилей и осмотрели место ДТП.

