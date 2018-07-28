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Татар-информ

28 июля 2018, 10:44

ПолитикаДуховная жизнь

Порошенко: Вселенский патриарх планирует дать автокефалию УПЦ

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ПолитикаДуховная жизнь

Порошенко: Вселенский патриарх планирует дать автокефалию УПЦ

По словам Президента Украины, автокефалия для украинской церкви — это вопрос независимости и национальной безопасности.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Цель Вселенского патриархата — предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Украины Петра Порошенко.

Ранее в Киев по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси прибыла делегация Вселенского патриархата, огласившая послание Вселенского патриарха Варфоломея, в котором говорилось о том, что Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью «подарить украинской церкви автокефалию», сообщает РИА Новости.

На данный момент каноническая Украинская православная церковь входит в состав Русской православной церкви, но имеет статус самоуправляемой. По словам Порошенко, автокефалия для украинской церкви — это вопрос независимости и национальной безопасности.

Как отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, попытки «оторвать» Украинскую православную церковь от Московского патриархата могут привести к катастрофе во всем православном мире, и РПЦ никогда не откажется от «своей днепровской крещальной купели», от традиции, которая идет от святого равноапостольного князя Владимира», говорится в сообщении агентства.

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