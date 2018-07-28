(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В городском озере Альметьевска утонул 32-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об утонувшем 32-летнем мужчине на городском озере в Альметьевске пришло накануне утром на единый номер вызова экстренных служб 112.

Спасатели МЧС с помощью траления обследовали дно водоема. На расстоянии 100 метров от берега было обнаружено тело мужчины. Погибшего подняли из воды и передали в руки сотрудникам полиции.

Причины трагедии устанавливаются.

