В Нацбиблиотеке Татарстана завершились Каримуллинские чтения

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ в шестой раз состоялась Международная научно-практическая конференция «Мемориальные Каримуллинские чтения», сообщает пресс-служба библиотеки.



Мероприятие приурочено памяти выдающегося деятеля науки и культуры, академика Академии наук РТ, ученого-книговеда Абрара Каримуллина.

В конференции с докладами выступили ученые и специалисты по истории книги: Галина Мишкинене (Литва, Вильнюс), Елена Иоланта Зaбapcкайте (Литва, Вильнюс), Ильяс Мифтахов (Турция, Анкара), Анаркуль Рахимова (Казахстан, Алматы), Илья Зайцев (Москва), Ренат Валиуллин (Санкт-Петербург), Лиля Меметова (Россия, Симферополь), а также Алсу Арсланова, Айдар Хайрутдинов, Эльмира Амерханова, Зуфар Гилазев, Ольга Улемнова из Казани.



В работе чтений приняли участие деятели науки, образования и культуры, писатели, журналисты, студенты и аспиранты. Модератором конференции выступила историк-книговед, доктор исторических наук Айсылу Абдулхакова – ученица Абрара Каримуллина.



В рамках конференции прошло обсуждение актуальных проблем истории и современного состояния национального книжного дела.