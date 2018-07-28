В Арском районе завершился капремонт коровника и крытого зернотока

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В деревне Верхние Верези завершился капитальный ремонт коровника на сто голов и крытого зернотока в селе Смак-Корса Арского района. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя, архитектуры и ЖКХ.



Ремонт двух объектов осуществлен благодаря госпрограмме капремонта коровников и строительства силосно-сенажных траншей в целях оснащения молочно-товарных ферм на 100 – 200 голов оборудованием, новыми технологиями и эффективного обеспечения животных кормами.



В текущем году запланирован капитальный ремонт 232 коровников, 64 машинно-тракторных парков, 11 овощекартофелехранилищ и строительство 123 силосно-сенажных траншей.



С этого года также стартовала программа капремонта зернотоковых хозяйств. В рамках республиканской программы планируется отремонтировать 128 зернотоков на 373,2 млн рублей. Планируется, что новая программа улучшит условия хранения зерна и сохранит его товарные качества.