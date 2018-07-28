МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности при грозе и граде

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности в непогоду. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ днем и вечером 28 июля на территории республики ожидаются грозы с усилением ветра до 17 – 20 м/с. Местами возможен сильный дождь с градом.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, при грозе не стоит выходить из дома на улицу, необходимо держаться на расстоянии от окон, стен домов, дорожных знаков и вывесок.

Находясь на улице, постараться отыскать укрытие. Не нужно прятаться под деревьями, так как ветер и крупный град могут ломать ветви, что может привести к травмам и повреждениям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Не оставляйте без присмотра детей.

Также рекомендуется не находиться у водоемов, а водителям не стоит без крайней необходимости выезжать за пределы города, а на дороге соблюдать скоростной режим

